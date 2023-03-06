Российские фильмы собрали минимальную за пять лет кассу за рубежом

В 2022 году сборы российских фильмов за рубежом в общей сложности составили 17,1 млн долларов. Это минимальный показатель за пять лет, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Как отмечает издание, зарубежная касса 2022 года почти втрое ниже сборов в допандемийный 2019 год. Тогда было собрано 52,5 млн долларов.
Несмотря на сокращение числа полностью открытых для российского контента рынков, сборы почти достигли показателей 2021 года (18,2 млн долларов). Тогда в иностранном прокате работали 63 полнометражные картины, а в 2022-м — 62.
Доля зарубежных сборов относительно кассы отечественного кино в России составила 9,5%. Годом ранее этот показатель составлял 13,1%.
Наиболее прибыльными за рубежом оказались мультфильмы. Лидером стала картина «Большое путешествие. Специальная доставка», собравшая 2,6 млн долларов. Следом в этом рейтинге идут «Щелкунчик и волшебная флейта» (2,4 млн долларов), «Бука. Мое любимое чудище» (1,7 млн) и «Снежная королева: Зазеркалье» (1,6 млн).