В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков

В Москве и области за сутки выпало до 33% от месячной нормы осадков. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В своем телеграм-канале Тишковец отмечает, что высота снежного покрова в Московском регионе за прошедшие сутки выросла до 55 см. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорит о 41–48 сантиметрах, по его словам, это рекордные показатели с начала зимы.
«В течение дня ожидается прибавка к снежному покрывалу еще в количестве 2–3 см. Весны и тепла на прогностическом горизонте не видно», — добавил Тишковец.
«Устойчивый переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта. Кроме того, 22 марта — день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня будет превалировать над ночью», — заявил он.
Вильфанд добавил, что в Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, в лесах снег держится на неделю дольше. Лед на реках начинает таять в первых числах апреля.