В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков

В своем телеграм-канале Тишковец отмечает, что высота снежного покрова в Московском регионе за прошедшие сутки выросла до 55 см. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорит о 41–48 сантиметрах, по его словам, это рекордные показатели с начала зимы.