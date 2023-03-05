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В Москве за сутки выпало около трети месячной нормы осадков

Виктория Шанина
Сегодня в 13:02

В Москве и области за сутки выпало до 33% от месячной нормы осадков. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В своем телеграм-канале Тишковец отмечает, что высота снежного покрова в Московском регионе за прошедшие сутки выросла до 55 см. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорит о 41–48 сантиметрах, по его словам, это рекордные показатели с начала зимы.

«В течение дня ожидается прибавка к снежному покрывалу еще в количестве 2–3 см. Весны и тепла на прогностическом горизонте не видно», — добавил Тишковец.

«Ленте.ру» Вильфанд рассказал, что потепление в Москве стоит ожидать не раньше конца марта.

«Устойчивый переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта. Кроме того, 22 марта — день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня будет превалировать над ночью», — заявил он.

Вильфанд добавил, что в Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, в лесах снег держится на неделю дольше. Лед на реках начинает таять в первых числах апреля.

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Евгений ТишковецРоман Вильфанд
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