Страны подписали договор о защите Мирового океана после десяти лет переговоров

Представители более 100 стран подписали соглашение о защите Мирового океана, по которому к 2030 году 30% океана станет охраняемой территорией. Об этом пишет Би-би-си.
Как отмечает агентство, обсуждения договора велись в общей сложности более десяти лет. Достичь соглашения удалось только 3 марта по результатам переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которые продлились 38 часов.
На охраняемой части Мирового океана введут ограничения на промысел, судоходство и геолого-разведочные работы, в том числе на глубоководную добычу полезных ископаемых.
Следить за соблюдением правил будет Международный орган по морскому дну. Ведомство планирует отслеживать, чтобы «любая активность на глубоководных участках морского дна подчинялась строгим экологическим нормам и надзору».
Предыдущее международное соглашение об охране Мирового океана было подписано в 1982 году. Сейчас, по данным ООН, под защитой находятся 10% Мирового океана.