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В Москве закончился первый компонент «Спутника V» и «Спутник лайт»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:29

В Москве закончился первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на официальном сайте мэрии столицы.

«„Спутник V“ („Гам-Ковид-Вак“): ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины „Спутник V“», — сообщает мэрия.

Также на данный момент недоступна однокомпонентная вакцина «Спутника лайт».

Минздрав сообщил, что новые партии «Спутника V» уже направлены компанией-поставщиком в Москву и другие регионы. Когда вакцина будет в наличии, пока неясно.

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Минздрав РФПравительство Москвы
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