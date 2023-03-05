В Москве закончился первый компонент «Спутника V» и «Спутник лайт»

В Москве закончился первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на официальном сайте мэрии столицы.
«„Спутник V“ („Гам-Ковид-Вак“): ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины „Спутник V“», — сообщает мэрия.
Также на данный момент недоступна однокомпонентная вакцина «Спутника лайт».
Минздрав сообщил, что новые партии «Спутника V» уже направлены компанией-поставщиком в Москву и другие регионы. Когда вакцина будет в наличии, пока неясно.
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