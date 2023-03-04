Умер итальянский журналист Серджо Д’Анджело. В СССР он вывез из страны рукопись «Доктора Живаго»

В возрасте 100 лет умер итальянский журналист Серджо Д’Анджело, тайно вывезший рукопись «Доктора Живаго» из СССР. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.
Журналист скончался в своем доме в Сан-Мартино-аль-Чимино. О причинах смерти Д’Анджело не сообщается. Его дочь Франческа рассказала, что публичной церемонии прощания с журналистом не будет.
Серджо Д’Анджело родился в Риме. В 50-х годах он стал работать журналистом на радиостанции в Москве, куда перевез всю свою семью. Франческа рассказывала, что он часто виделся с Борисом Пастернаком, а историю с вывозом рукописи и последующей публикацией называл «приключением всей своей жизни».
В СССР Пастернака отказывались печатать, поэтому в ноябре 1956 года после переговоров с писателем журналист вывез рукопись. Роман был опубликован в итальянском переводе в 1957 году, а в 1958-м Пастернак получил за него Нобелевскую премию, от которой отказался из‑за давления на родине.