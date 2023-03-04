Умер итальянский журналист Серджо Д’Анджело. В СССР он вывез из страны рукопись «Доктора Живаго»

Серджо Д’Анджело родился в Риме. В 50-х годах он стал работать журналистом на радиостанции в Москве, куда перевез всю свою семью. Франческа рассказывала, что он часто виделся с Борисом Пастернаком, а историю с вывозом рукописи и последующей публикацией называл «приключением всей своей жизни».