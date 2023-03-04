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Школьники из России завоевали четыре золота на международной олимпиаде по математике

Семён Гудошников
Сегодня в 15:01

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

Всего в олимпиаде участвовали четыре россиянина — все они получили медали высшей пробы в индивидуальном зачете. Школьники проходили конкурсные испытания дистанционно в образовательном центре Сириус в Сочи.

Все победители — Роман Кузнецов, Алиса Волкова, Павел Прозоров и Эльдар Хисамутдинов — учатся в Петербурге. Руководит российской сборной учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов.

Школьников поздравил с победой глава Минпросвещения Сергей Кравцов: «Наша команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила тот факт, что российская система образования была и остается одной из лучших».

Олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно с 2008 года. В ней принимают участие школьники со всего мира.

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Сергей КравцовРоман Кузнецов
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