Школьники из России завоевали четыре золота на международной олимпиаде по математике

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.
Всего в олимпиаде участвовали четыре россиянина — все они получили медали высшей пробы в индивидуальном зачете. Школьники проходили конкурсные испытания дистанционно в образовательном центре Сириус в Сочи.
Все победители — Роман Кузнецов, Алиса Волкова, Павел Прозоров и Эльдар Хисамутдинов — учатся в Петербурге. Руководит российской сборной учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов.
Школьников поздравил с победой глава Минпросвещения Сергей Кравцов: «Наша команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила тот факт, что российская система образования была и остается одной из лучших».
Олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно с 2008 года. В ней принимают участие школьники со всего мира.