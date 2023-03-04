Новака Джоковича не пустили в США из‑за отсутствия у него прививки от ковида

По его словам, теперь Джокович не сможет принять участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и в Miami Open. Сенатор попросил Джо Байдена «исправить это сейчас же, предоставить разрешение и позволить теннисисту соревноваться в Штатах».