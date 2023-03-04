Реклама
Новости

Новака Джоковича не пустили в США из‑за отсутствия у него прививки от ковида

Семён Гудошников
Сегодня в 13:59

Министерство внутренней безопасности США отказало во въезде в Соединенные Штаты первой ракетке мира Новаку Джоковичу из‑за отсутствия у него прививки от коронавируса. Об этом в твиттере написал сенатор от штата Флорида Рик Скотт.

По его словам, теперь Джокович не сможет принять участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и в Miami Open. Сенатор попросил Джо Байдена «исправить это сейчас же, предоставить разрешение и позволить теннисисту соревноваться в Штатах».

«Это не имеет смысла — Джо Байден говорит, что COVID-19 закончился, но по-прежнему запрещает Новаку Джоковичу участвовать в Miami Open из‑за его фиктивной справки о вакцинации. Нам нужно принять закон о свободных перелетах, чтобы исправить это сейчас», — добавил Скотт.

В прошлом году Джокович пропустил Australian Open и US Open из‑за того, что отказался прививаться от коронавируса. Джокович — 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» и рекордсмен по победам на Australian Open, он выигрывал турнир девять раз.

расскажите друзьям
теги
Департамент внутренней безопасности США
люди
Новак ДжоковичДжозеф БайденРик Скотт
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»