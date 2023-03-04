Новака Джоковича не пустили в США из‑за отсутствия у него прививки от ковида

Министерство внутренней безопасности США отказало во въезде в Соединенные Штаты первой ракетке мира Новаку Джоковичу из‑за отсутствия у него прививки от коронавируса. Об этом в твиттере написал сенатор от штата Флорида Рик Скотт.
По его словам, теперь Джокович не сможет принять участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и в Miami Open. Сенатор попросил Джо Байдена «исправить это сейчас же, предоставить разрешение и позволить теннисисту соревноваться в Штатах».
«Это не имеет смысла — Джо Байден говорит, что COVID-19 закончился, но по-прежнему запрещает Новаку Джоковичу участвовать в Miami Open из‑за его фиктивной справки о вакцинации. Нам нужно принять закон о свободных перелетах, чтобы исправить это сейчас», — добавил Скотт.
В прошлом году Джокович пропустил Australian Open и US Open из‑за того, что отказался прививаться от коронавируса. Джокович — 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» и рекордсмен по победам на Australian Open, он выигрывал турнир девять раз.