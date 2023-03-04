Леонардо Ди Каприо опросили по делу о многомиллионном мошенничестве

В том же 2019-м американский Минюст заподозрил Лоу и Праса в отмывании денег на федеральном уровне. В частности, они якобы незаконно пожертвовали более 21 млн долларов на предвыборную кампанию экс-президента США Барака Обамы в 2012 году. Кроме того, они могли организовать кампанию по склонению администрации Дональда Трампа к прекращению расследования о хищении денег из 1MDB. Оба подозреваемых отрицают обвинения.