Леонардо Ди Каприо опросили по делу о многомиллионном мошенничестве

В США правоохранители опросили Леонардо Ди Каприо по делу о многомиллионном мошенничестве с участием бывшего участника The Fugees Праказрела Мишеля (Праса) и опального малазийского бизнесмена Джо Лоу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы спецслужбы.
Лоу с 2016 года обвиняют в организации хищения миллиардов долларов из малазийского суверенного фонда благосостояния 1MDB. Еще в апреле 2018 года агенты ФБР поговорили с Ди Каприо о его благотворительной деятельности, задали вопросы про его продюсерскую компанию Appian Way и про дружбу с Джо Лоу.
Ди Каприо познакомился с малазийским предпринимателем в 2010 году. Как сообщает агентство, Лоу «осыпал актера подарками, устраивал с ним вечеринки по всему миру и финансировал его фильм 2013 года «Волк с Уолл-стрит». По данным агентства, часть денег, выделенных на фильм, была получена незаконно.
Ди Каприо сообщил агентам ФБР, познакомился с Лоу в ночном клубе. Он назвал предпринимателя «Моцартом бизнеса». При этом актер заявил, что не помнит, чтобы обсуждал с Лоу один из своих проектов, хотя однажды в электронном письме потенциальному инвестору назвал малазийского бизнесмена «своим другом».
Ди Каприо также выразил уверенность, что его менеджеры проверили Лоу, прежде чем работать с ним над «Волком с Уолл-стрит». Однако он так и не узнал, что обнаружила их проверка.
В 2019 года The Washington Post писала, что однажды Лоу подарил Ди Каприо картину Пабло Пикассо за 3,2 млн долларов. Позже власти изъяли полотно у актера, поскольку оно было куплено на деньги, полученные незаконным способом.
В том же 2019-м американский Минюст заподозрил Лоу и Праса в отмывании денег на федеральном уровне. В частности, они якобы незаконно пожертвовали более 21 млн долларов на предвыборную кампанию экс-президента США Барака Обамы в 2012 году. Кроме того, они могли организовать кампанию по склонению администрации Дональда Трампа к прекращению расследования о хищении денег из 1MDB. Оба подозреваемых отрицают обвинения.