Реклама
Новости

Леонардо Ди Каприо опросили по делу о многомиллионном мошенничестве

Семён Гудошников
Сегодня в 12:40

В США правоохранители опросили Леонардо Ди Каприо по делу о многомиллионном мошенничестве с участием бывшего участника The Fugees Праказрела Мишеля (Праса) и опального малазийского бизнесмена Джо Лоу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы спецслужбы.

Лоу с 2016 года обвиняют в организации хищения миллиардов долларов из малазийского суверенного фонда благосостояния 1MDB. Еще в апреле 2018 года агенты ФБР поговорили с Ди Каприо о его благотворительной деятельности, задали вопросы про его продюсерскую компанию Appian Way и про дружбу с Джо Лоу.

Ди Каприо познакомился с малазийским предпринимателем в 2010 году. Как сообщает агентство, Лоу «осыпал актера подарками, устраивал с ним вечеринки по всему миру и финансировал его фильм 2013 года «Волк с Уолл-стрит». По данным агентства, часть денег, выделенных на фильм, была получена незаконно.

Ди Каприо сообщил агентам ФБР, познакомился с Лоу в ночном клубе. Он назвал предпринимателя «Моцартом бизнеса». При этом актер заявил, что не помнит, чтобы обсуждал с Лоу один из своих проектов, хотя однажды в электронном письме потенциальному инвестору назвал малазийского бизнесмена «своим другом».

Ди Каприо также выразил уверенность, что его менеджеры проверили Лоу, прежде чем работать с ним над «Волком с Уолл-стрит». Однако он так и не узнал, что обнаружила их проверка.

В 2019 года The Washington Post писала, что однажды Лоу подарил Ди Каприо картину Пабло Пикассо за 3,2 млн долларов. Позже власти изъяли полотно у актера, поскольку оно было куплено на деньги, полученные незаконным способом.

В том же 2019-м американский Минюст заподозрил Лоу и Праса в отмывании денег на федеральном уровне. В частности, они якобы незаконно пожертвовали более 21 млн долларов на предвыборную кампанию экс-президента США Барака Обамы в 2012 году. Кроме того, они могли организовать кампанию по склонению администрации Дональда Трампа к прекращению расследования о хищении денег из 1MDB. Оба подозреваемых отрицают обвинения.

расскажите друзьям
теги
ФБР
люди
Леонардо ДиКаприоБарак ОбамаДональд ТрампПабло Пикассо
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»