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Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:33

В возрасте 61 года умер актер Том Сайзмор. Об этом сообщает Variety со ссылкой на менеджера артиста Чарльза Лаго.

«С большой грустью и печалью я вынужден сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор мирно скончался сегодня во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его брат Пол и мальчики-близнецы Джейден и Джаггер (17 лет) были рядом с ним», — сказал Лаго.

18 февраля Сайзмор упал в обморок в своем доме в Лос-Анджелесе. В больнице врачи заявили, что в результате инсульта у него произошла аневризма головного мозга. С тех пор Сайзмор оставался в критическом состоянии в коме. 27 февраля врачи сообщили его семье, что надежды больше нет, и рекомендовали отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Сайзмор родился в Детройте 29 ноября 1961 года и в 80-х годах переехал в Нью-Йорк, чтобы стать актером. Одной из его первых работ стала съемка в фильме Оливера Стоуна «Рожденный четвертого июля». Картина завоевала две премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса».

Известность к Сайзмору пришла в 90-х годах благодаря таким фильмам, как «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо», «Пассажир 57» и «Прирожденные убийцы». Свой звездный час актер получил в фильме Стивена Спилберга 1998 года «Спасти рядового Райана», в котором он сыграл сержанта Майка Хорвата.

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Том СайзморОливер СтоунСтивен Спилберг
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