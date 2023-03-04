Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор

18 февраля Сайзмор упал в обморок в своем доме в Лос-Анджелесе. В больнице врачи заявили, что в результате инсульта у него произошла аневризма головного мозга. С тех пор Сайзмор оставался в критическом состоянии в коме. 27 февраля врачи сообщили его семье, что надежды больше нет, и рекомендовали отключить его от аппарата жизнеобеспечения.