Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор

В возрасте 61 года умер актер Том Сайзмор. Об этом сообщает Variety со ссылкой на менеджера артиста Чарльза Лаго.
«С большой грустью и печалью я вынужден сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор мирно скончался сегодня во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его брат Пол и мальчики-близнецы Джейден и Джаггер (17 лет) были рядом с ним», — сказал Лаго.
18 февраля Сайзмор упал в обморок в своем доме в Лос-Анджелесе. В больнице врачи заявили, что в результате инсульта у него произошла аневризма головного мозга. С тех пор Сайзмор оставался в критическом состоянии в коме. 27 февраля врачи сообщили его семье, что надежды больше нет, и рекомендовали отключить его от аппарата жизнеобеспечения.
Сайзмор родился в Детройте 29 ноября 1961 года и в 80-х годах переехал в Нью-Йорк, чтобы стать актером. Одной из его первых работ стала съемка в фильме Оливера Стоуна «Рожденный четвертого июля». Картина завоевала две премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса».
Известность к Сайзмору пришла в 90-х годах благодаря таким фильмам, как «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо», «Пассажир 57» и «Прирожденные убийцы». Свой звездный час актер получил в фильме Стивена Спилберга 1998 года «Спасти рядового Райана», в котором он сыграл сержанта Майка Хорвата.