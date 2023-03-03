Создатель «Портландии» Джонатан Крисел намерен снять сиквел фильма «Покемон»

Когда второй фильм о Пикачу появится на экранах, также неизвестно. Первая часть вышла в мае 2019 года, ее снял Роб Леттерман. В картине сыграли Рейнольдс, Кен Ватанабе, Джастис Смит и Кэтрин Ньютон.