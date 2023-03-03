Создатель «Портландии» Джонатан Крисел намерен снять сиквел фильма «Покемон»

Создатель сериала «Портландия» Джонатан Крисел намерен снять сиквел фильма «Покемон. Детектив Пикачу» для киностудии Legendary Entertainment. Об этом сообщил Deadline.
Кинематографист обсуждает свое участие в проекте в качестве постановщика. Если оно состоится, он срежиссирует картину по сценарию Криса Галлетты, известного как автор «Королей лета».
К своей роли в сиквеле, по словам инсайдеров в киноиндустрии, вернется Райан Рейнольдс. Другие детали о сюжете или актерском составе продолжения пока остаются загадкой.
Когда второй фильм о Пикачу появится на экранах, также неизвестно. Первая часть вышла в мае 2019 года, ее снял Роб Леттерман. В картине сыграли Рейнольдс, Кен Ватанабе, Джастис Смит и Кэтрин Ньютон.
«Афиша Daily» публиковала рецензию на фильм «Покемон. Детектив Пикачу». Лента получила сдержанную оценку. Тем не менее, ей удалось собрать в мировом прокате более 430 млн долларов и стать самым кассовым фильмом, основанным на видеоигре.