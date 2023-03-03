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Создатель «Портландии» Джонатан Крисел намерен снять сиквел фильма «Покемон»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:16

Создатель сериала «Портландия» Джонатан Крисел намерен снять сиквел фильма «Покемон. Детектив Пикачу» для киностудии Legendary Entertainment. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографист обсуждает свое участие в проекте в качестве постановщика. Если оно состоится, он срежиссирует картину по сценарию Криса Галлетты, известного как автор «Королей лета».

К своей роли в сиквеле, по словам инсайдеров в киноиндустрии, вернется Райан Рейнольдс. Другие детали о сюжете или актерском составе продолжения пока остаются загадкой.

Когда второй фильм о Пикачу появится на экранах, также неизвестно. Первая часть вышла в мае 2019 года, ее снял Роб Леттерман. В картине сыграли Рейнольдс, Кен Ватанабе, Джастис Смит и Кэтрин Ньютон.

«Афиша Daily» публиковала рецензию на фильм «Покемон. Детектив Пикачу». Лента получила сдержанную оценку. Тем не менее, ей удалось собрать в мировом прокате более 430 млн долларов и стать самым кассовым фильмом, основанным на видеоигре.

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Райан РейнольдсРоб ЛеттерманКен ВатанабеДжастис СмитКэтрин Ньютон
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