«Мы встретили Кейт Бланшетт в Париже на церемонии вручения „Сезар“ в прошлом году, даже не подозревая, что год спустя одна из лучших актрис нашего время (и великолепный человек!) любезно согласится продемонстрировать свои диско-навыки в первом видео, сопровождавшее наш новый альбом», — рассказали братья Маэл.