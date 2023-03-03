Американская группа Sparks опубликовала клип на песню «The Girl Is Crying In Her Latte». В нем неожиданно появилась актриса Кейт Бланшетт, известная по фильмам «Кэрол», «Жасмин» и «Тар».
Бланшетт предстала перед камерой в ярко-желтом брючном костюме, массивных белых ботинках и красных накладных наушниках. В таком образе артистка танцует на протяжении всего видео.
На фоне кинозвезды сидят двое мужчин — участники группы Рон и Расселл Маэл. Первый пьет кофе за столом, постукивая бумажным стаканчиком в такт. Другой исполняет песню, периодически приближаясь к Бланшетт и прерывая ее танец.
Во второй половине ролика Рон Маэл выходит из кадра, а затем возвращается с бумажным полотенцем. После чего сооснователь Sparks вытирает насухо стол — и возвращается на свое место.
«Мы встретили Кейт Бланшетт в Париже на церемонии вручения „Сезар“ в прошлом году, даже не подозревая, что год спустя одна из лучших актрис нашего время (и великолепный человек!) любезно согласится продемонстрировать свои диско-навыки в первом видео, сопровождавшее наш новый альбом», — рассказали братья Маэл.
«The Girl Is Crying In Her Latte» — сингл из нового альбома музыкального коллектива, который существует уже более 50 лет. Их юбилейная, 25-я пластинка выйдет 26 мая. Ее предзаказ доступен здесь.