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Кейт Бланшетт появилась в клипе группы Sparks «The Girl Is Crying In Her Latte» — она там танцует!

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:29

Американская группа Sparks опубликовала клип на песню «The Girl Is Crying In Her Latte». В нем неожиданно появилась актриса Кейт Бланшетт, известная по фильмам «Кэрол», «Жасмин» и «Тар».

Бланшетт предстала перед камерой в ярко-желтом брючном костюме, массивных белых ботинках и красных накладных наушниках. В таком образе артистка танцует на протяжении всего видео.

На фоне кинозвезды сидят двое мужчин — участники группы Рон и Расселл Маэл. Первый пьет кофе за столом, постукивая бумажным стаканчиком в такт. Другой исполняет песню, периодически приближаясь к Бланшетт и прерывая ее танец.

Во второй половине ролика Рон Маэл выходит из кадра, а затем возвращается с бумажным полотенцем. После чего сооснователь Sparks вытирает насухо стол — и возвращается на свое место.

«Мы встретили Кейт Бланшетт в Париже на церемонии вручения „Сезар“ в прошлом году, даже не подозревая, что год спустя одна из лучших актрис нашего время (и великолепный человек!) любезно согласится продемонстрировать свои диско-навыки в первом видео, сопровождавшее наш новый альбом», — рассказали братья Маэл.

«The Girl Is Crying In Her Latte» — сингл из нового альбома музыкального коллектива, который существует уже более 50 лет. Их юбилейная, 25-я пластинка выйдет 26 мая. Ее предзаказ доступен здесь.

«Мечты действительно сбываются. Мы будем спать спокойно сегодня ночью, зная, что всегда теперь сможем говорить, что снимались в фильме с Кейт Бланшетт!»
Рон и Расселл Маэлы
Сооснователи группы Sparks
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Кейт Бланшетт
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