Православный вуз отказался выдать диплом студенту, изменившему пол

«У нас университет православный, мы принимаем к себе крещеных людей. Вы знаете, что в крещении человеку дается имя, и под этим именем мы его и знаем, и учим. А сейчас, когда она изменила имя, то возникает вопрос, а тот, кого она называет, — он кто такой, что за человек, крещеный — не крещеный? Мы его учили?» — сказал ректор.