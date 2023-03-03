Православный вуз отказался выдать диплом студенту, изменившему пол

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) отказался выдать диплом студенту, который в ходе обучения изменил пол. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ректора вуза протоиерея Владимира Воробьева.
По словам Воробьева, в университете «такого человека не знают». В вузе считают, что диплом могла получить девушка, которая поступила в вуз, но никак не мужчина, которым она стала.
«У нас университет православный, мы принимаем к себе крещеных людей. Вы знаете, что в крещении человеку дается имя, и под этим именем мы его и знаем, и учим. А сейчас, когда она изменила имя, то возникает вопрос, а тот, кого она называет, — он кто такой, что за человек, крещеный — не крещеный? Мы его учили?» — сказал ректор.
Он не уточнил, заключается проблема именно в смене имени или все же в трансгендерном переходе. Однако протоиерей подчеркнул, что церковь выступает против смены пола, поэтому православный вуз не может поддержать студента.
«Мы рассматриваем это как какую‑то провокацию просто. Церковь не хочет в этом участвовать никаким образом, и я не могу как ректор университета поступать иначе. Буду поступать по совести», — заявил Воробьев.
Ректор отметил, что не выдаст диплом выпускнику «не потому, что я хочу неприятности сделать». «Я должен защищать свой университет», — пояснил он.
«Наверное, лучше диплом православного университета выдавать православному человеку. Вот это была девушка, а теперь мы кому должны диплом отдать?» — заключил протоиерей.