Лионель Месси подарил членам сборной Аргентины по футболу смартфоны с покрытием из золота

«Он сказал, что хотел особенный подарок для всех игроков и персонала, чтобы отметить потрясающую победу. Но он не хотел обычный подарок в духе часов, так что я предложил золотые iPhone с гравировкой имен», — рассказал глава iDesign Gold Бен Лайонс.