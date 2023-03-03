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Лионель Месси подарил членам сборной Аргентины по футболу смартфоны с покрытием из золота

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:55

Аргентинский футболист Лионель Месси подарил своим товарищам по национальной сборной смартфоны iPhone 14 Pro с покрытием, выполненным с использованием 24-каратного золота. Об этом сообщил Hypebeast.

Игрок приобрел 35 таких подарков для своих коллег в качестве благодарности за совместную победу на чемпионате мира в Катаре. По информации СМИ, Месси потратил более 200 тыс. долларов.

Дизайн кастомизированных устройств разработала компания iDesign Gold. На каждой модели выгравирован герб Ассоциации футбола Аргентины, фраза «World Cup Champions 2022», а также фамилия одного из игроков и его номер в сборной.

«Он сказал, что хотел особенный подарок для всех игроков и персонала, чтобы отметить потрясающую победу. Но он не хотел обычный подарок в духе часов, так что я предложил золотые iPhone с гравировкой имен», — рассказал глава iDesign Gold Бен Лайонс.

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