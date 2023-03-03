Джек Кеси исполнит главную роль в новом «Хеллбое»

Съемки фильма начнутся в ближайшее время. По сюжету Хеллбой окажется в поселении Аппалачей 1950-х годов вместе с начинающим агентом Бюро паранормальных исследований и обороны. Там они обнаружат небольшую общину, в которой живут ведьмы, возглавляемые местным дьяволом.
Грядущая лента станет первым фильмом в новой серии. «Джек Кеси — актер, способный отлично перевоплощаться в свои роли. Его талант и рост идеально подходят для молодого Хеллбоя. Он произвел на меня большое впечатление во время совместной работы над „Аванпостом“», — сказал сопрезидент Millennium Media Джонатан Юнгер.
Режиссером фильма выступит Брайан Тейлор («Адреналин»). Сценарий написали Майк Миньола и Крис Голден — авторы комиксов о Хеллбое.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям