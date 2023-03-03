Джек Кеси исполнит главную роль в новом «Хеллбое»

Грядущая лента станет первым фильмом в новой серии. «Джек Кеси — актер, способный отлично перевоплощаться в свои роли. Его талант и рост идеально подходят для молодого Хеллбоя. Он произвел на меня большое впечатление во время совместной работы над „Аванпостом“», — сказал сопрезидент Millennium Media Джонатан Юнгер.