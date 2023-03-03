Режиссер «Настоящего детектива» снимет вестерн для Amazon

Режиссер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто снимет вестерн-драму для Amazon. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
У грядущего сериала пока нет названия. Проект расскажет о бывшем разбойнике, который должен справиться с угрозой из своего прошлого, чтобы сохранить жизнь и семью.
Для этого он отправляется в путешествие, во время которого объединяется с грозной бандой, чтобы противостоять еще большей опасности.
Сценарий к драме напишет Ник Пеппер («Великолепная пятерка»). Он также выступит продюсером совместно с Марком Джонсоном («Во все тяжкие»).
Вестерн Amazon станет первым проектом Пиццолатто с 2021 года, когда он расторг сделку с FX и Touchstone Television.
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