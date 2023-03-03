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Режиссер «Настоящего детектива» снимет вестерн для Amazon

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:52

Режиссер «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто снимет вестерн-драму для Amazon. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

У грядущего сериала пока нет названия. Проект расскажет о бывшем разбойнике, который должен справиться с угрозой из своего прошлого, чтобы сохранить жизнь и семью.

Для этого он отправляется в путешествие, во время которого объединяется с грозной бандой, чтобы противостоять еще большей опасности.

Сценарий к драме напишет Ник Пеппер («Великолепная пятерка»). Он также выступит продюсером совместно с Марком Джонсоном («Во все тяжкие»).

Вестерн Amazon станет первым проектом Пиццолатто с 2021 года, когда он расторг сделку с FX и Touchstone Television.

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Марк Джонсон
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