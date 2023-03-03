Feduk обвинил Элджея в публикации фита без его согласия

Feduk подал на Элджея досудебную претензию из‑за публикации песни «Punks Not Dead», которая была создана артистами в соавторстве. Скриншот документа с эмодзи в виде фака Feduk опубликовал в инстаграм*-сторис.
«Punks Not Dead» появилась на альбоме Элджея «Sayonara боль», который вышел сегодня, 3 марта, эксклюзивно на «VK Музыке». В претензии говорится, что Элджей неправомерно, без ссылки на авторство Федука и без его согласия опубликовал «Punks Not Dead» — продукт их нераздельного соавторства.
Артист рассчитывает взыскать со своего визави 5 млн рублей.
Три недели назад, когда вышел другой трек с нового альбома Элджея — «Harakiri», — Feduk оставил под постом со сниппетом следующий комментарий: «Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой говноальбом брать». В результате Элджей не вырезал куплет Федука, но убрал его имя из плейлиста.
Похожая ситуация произошла в 2017 году, когда вышел клип на совместный трек артистов «Розовое вино». Тогда видео было заблокировано на ютьюбе из‑за жалобы Элджея о нарушении авторских прав, но через несколько дней доступ к нему вернули. Элджей заявлял, что клип в таком виде ему не нравился и был выложен без его утверждения, но он «решил не губить Федуку карьеру» и разрешил оставить видео.
Некоторые поклонники тогда сочли, что конфликт между артистами надуманный и нужен лишь для пиара нового трека.
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