Feduk обвинил Элджея в публикации фита без его согласия

Похожая ситуация произошла в 2017 году, когда вышел клип на совместный трек артистов «Розовое вино». Тогда видео было заблокировано на ютьюбе из‑за жалобы Элджея о нарушении авторских прав, но через несколько дней доступ к нему вернули. Элджей заявлял, что клип в таком виде ему не нравился и был выложен без его утверждения, но он «решил не губить Федуку карьеру» и разрешил оставить видео.