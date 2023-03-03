Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым корпоративным клиентам и ИП

«Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций», — сказали в банке.