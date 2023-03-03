Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым корпоративным клиентам и ИП

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым корпоративным клиентам и индивидуальным предпринимателям. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе банка.
Действующих клиентов-юрлиц ограничение также коснулось — им временно перестали открывать счета в валюте. Клиентов-физлиц изменения не касаются.
«Банк столкнулся с большим количеством новых заявок на открытие счетов и, в условиях усиления требований, в том числе к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов, принял решение сконцентрироваться на обслуживании существующего объема операций», — сказали в банке.
Ранее ТАСС сообщал, что с 6 марта Райффайзенбанк повысит минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте для клиентов-физлиц. При осуществлении переводов в отделении банка минимальная сумма составит 10 тыс. долларов США, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен.