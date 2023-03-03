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В Ханты-Мансийске стартовал кинофестиваль «Дух огня». С этого года президент смотра — Эмир Кустурица

Семён Гудошников
Сегодня в 22:42

В Ханты-Мансийске открылся 21-й международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Смотр будет длиться 4 дня и завершится 6 марта. В программе — 70 фильмов из 16 стран, включая работы режиссеров из Франции, Аргентины, Японии, Китая и Индии.

Главная тема фестиваля этого года — коренные народы мира. Российские участники представят сразу несколько картин на алтайском, кабардинском, чеченском и финно-угорских языках. Они расскажут о жизни вдали больших городов, поиске семейного счастья и судьбах женщин разных поколений.

Одна из работ — «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, выпускницы мастерской Александра Сокурова — недавно была представлена на Берлинале.

Всего будет 5 конкурсных программ — международных и российских дебютов, короткометражек и микрофильмов, а также секция «Твое кино». Победитель в спецноминации «За сохранение культурных традиций» получит приз от генерального партнера фестиваля — «Газпром нефти».

Представитель компании, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль отметил, что «Дух огня» стал не только важнейшим культурным событием, но и уже много лет делает родной для компании Ханты-Мансийск частью международной кинематографической жизни.

С 2023 года президентом кинофестиваля стал обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Эмир Кустурица. В жюри председательствуют режиссеры Павел Лунгин, Алексей Мизгирев и Леонид Каневский.

Фестиваль «Дух огня» ежегодно проходит в Ханты-Мансийске с 2003 года. В разное время на нем стартовали картины «Бумер», «Garpastum», «Итальянец» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В 2017 году на смотре был представлен дебютный фильм Киры Коваленко, которая через несколько лет, со своей следующей работой, получила гран-при в Каннах и номинацию на «Оскар».

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