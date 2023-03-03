Фестиваль «Дух огня» ежегодно проходит в Ханты-Мансийске с 2003 года. В разное время на нем стартовали картины «Бумер», «Garpastum», «Итальянец» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». В 2017 году на смотре был представлен дебютный фильм Киры Коваленко, которая через несколько лет, со своей следующей работой, получила гран-при в Каннах и номинацию на «Оскар».