«Известия»: в России введут новый способ оплаты смартфоном

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится запустить новый способ расчетов картами «Мир» с помощью смартфонов. Об этом пишет газета «Известия», в распоряжение которой попал технический бюллетень этого способа.
Речь идет об оплате с помощью QR-кода, который будет формироваться в банковском приложении на смартфоне покупателя. Предполагается, что продавцов на кассе вооружат специальным сканером для его считывания.
НСПК разработала систему защиты для нового способа платежей: трансакции будут токенизированными, то есть содержать не данные карты, а ссылку на них. Соответствующее требование для банков вступит в силу 25 апреля.
Отмечается, что данные карты нужно токенизировать, чтобы платежной информацией не могли воспользоваться мошенники. QR-код с экрана смартфона смогут увидеть окружающие, он может попасть на камеры — без дополнительной защиты данных злоумышленники смогут распознать и «вытащить» из кода номер карты, а затем воспользоваться ей.
Способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона доступен для внедрения кредитными организациями с осени 2022 года. Но клиенты пользоваться технологией все еще не могут, поскольку проводятся подготовительные процедуры.