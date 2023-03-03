«Известия»: в России введут новый способ оплаты смартфоном

Отмечается, что данные карты нужно токенизировать, чтобы платежной информацией не могли воспользоваться мошенники. QR-код с экрана смартфона смогут увидеть окружающие, он может попасть на камеры — без дополнительной защиты данных злоумышленники смогут распознать и «вытащить» из кода номер карты, а затем воспользоваться ей.