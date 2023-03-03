Умер 12-кратный обладатель «Грэмми», джазовый саксофонист Уэйн Шортер

Лейбл Шортера Blue Note написал: «Композитор-визионер, саксофонист, визуальный художник, набожный буддист, преданный муж, отец и дедушка Уэйн Шортер умер в возрасте 89 лет, покинув землю, какой мы ее знаем, и отправившись в путь, в новое путешествие как часть его необычной жизни. Во время перехода Шортер был окружен своей любящей семьей в Лос-Анджелесе».