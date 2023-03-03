Умер 12-кратный обладатель «Грэмми», джазовый саксофонист Уэйн Шортер

В возрасте 89 лет в Лос-Анджелесе скончался джазовый саксофонист Уэйн Шортер. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на его представителя. Причины смерти не указаны.
Лейбл Шортера Blue Note написал: «Композитор-визионер, саксофонист, визуальный художник, набожный буддист, преданный муж, отец и дедушка Уэйн Шортер умер в возрасте 89 лет, покинув землю, какой мы ее знаем, и отправившись в путь, в новое путешествие как часть его необычной жизни. Во время перехода Шортер был окружен своей любящей семьей в Лос-Анджелесе».
За свою карьеру, которая длилась более шести десятилетий, Шортер 12 раз становился лауреатом «Грэмми». Последнюю статуэтку ему присудили в этом году.
Шортер дебютировал как саксофонист в 1959 году, в 1964-м присоединился к квинтету трубача Майлса Дэвиса, для которого также писал музыку. В 1970-м вместе с пианистом Джо Завинулом основал джаз-фьюжн-коллектив Weather Report.
В разное время Шортер сотрудничал с такими известными джазовыми музыкантами, как Херби Хэнкок, Стили Дэн и Джони Митчелл. Выпускал и сольные альбомы, в которых начал смешивать джаз с роком и латинской музыкой. Среди самых известных пластинок — «Speak No Evil», «Night Dreamer» и «JuJu».
В 2015 году музыканту присудили «Грэмми» в номинации «За жизненные достижения».