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Умер 12-кратный обладатель «Грэмми», джазовый саксофонист Уэйн Шортер

Семён Гудошников
Сегодня в 11:10

В возрасте 89 лет в Лос-Анджелесе скончался джазовый саксофонист Уэйн Шортер. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на его представителя. Причины смерти не указаны.

Лейбл Шортера Blue Note написал: «Композитор-визионер, саксофонист, визуальный художник, набожный буддист, преданный муж, отец и дедушка Уэйн Шортер умер в возрасте 89 лет, покинув землю, какой мы ее знаем, и отправившись в путь, в новое путешествие как часть его необычной жизни. Во время перехода Шортер был окружен своей любящей семьей в Лос-Анджелесе».

За свою карьеру, которая длилась более шести десятилетий, Шортер 12 раз становился лауреатом «Грэмми». Последнюю статуэтку ему присудили в этом году.

Шортер дебютировал как саксофонист в 1959 году, в 1964-м присоединился к квинтету трубача Майлса Дэвиса, для которого также писал музыку. В 1970-м вместе с пианистом Джо Завинулом основал джаз-фьюжн-коллектив Weather Report.

В разное время Шортер сотрудничал с такими известными джазовыми музыкантами, как Херби Хэнкок, Стили Дэн и Джони Митчелл. Выпускал и сольные альбомы, в которых начал смешивать джаз с роком и латинской музыкой. Среди самых известных пластинок — «Speak No Evil», «Night Dreamer» и «JuJu».

В 2015 году музыканту присудили «Грэмми» в номинации «За жизненные достижения».

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