На депутата, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, завели дело о дискредитации армии

На депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация Российской армии). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на карточку дела, опубликованную на сайте суда.
Материалы переданы в суд города Новокуйбышевска. Рассмотрение протокола состоится 7 марта. Максимальное наказание, которое грозит Абдалкину, — штраф 200 тыс. рублей.
21 февраля Абдалкин выложил в своем телеграм-канале видео, где он с лапшой на ушах смотрит обращение Владимира Путина к парламенту. «По просьбе заместителя председателя Самарской губернской думы Антимоновой М.Ю. прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал депутат.
В Самарской губернской думе прошло публичное порицание Абдалкина. Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что центральная ревизионная комиссия партии проверит поступок депутата.