На депутата, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, завели дело о дискредитации армии

21 февраля Абдалкин выложил в своем телеграм-канале видео, где он с лапшой на ушах смотрит обращение Владимира Путина к парламенту. «По просьбе заместителя председателя Самарской губернской думы Антимоновой М.Ю. прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — написал депутат.