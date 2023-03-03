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В 2022 году российские онлайн-кинотеатры выпустили 89 оригинальных проектов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:31

За 2022 год российские онлайн-кинотеатры выпустили 89 собственных фильмов и сериалов — на 20% больше, чем годом ранее (74 картины). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Речь идет о сериалах, снятых самостоятельно, а также полнометражных фильмах, где стриминговая платформа выступила продюсером. По числу таких картин лидером стал Start, у которого в прошлом году состоялось 20 премьер оригинальных проектов.

На второе место по этому показателю вышел Premier, выпустивший 18 проектов. Замыкает тройку Kion с 16 оригинальными картинами.

Также агентство TelecomDaily провело опрос и выяснило, что самыми узнаваемыми лентами 2022 года у россиян стали «Нулевой пациент» («Кинопоиск»), четвертый сезон «Мажора» («Кинопоиск») и «Вампиры средней полосы» (Start).

В 2023 году число выпущенных оригинальных проектов вновь увеличится, считают в TelecomDaily, предположительно, на 30% по сравнению с 2022-м.

Глава агентства Денис Кусков считает, что сервисам приходится больше вкладываться в оригинальные картины, поскольку Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и другие зарубежные студии перестали поставлять свои премьеры в Россию. А чтобы привлекать столько же зрителей, корейского и турецкого контента недостаточно.

Гендиректор Start Дмитрий Гудумак подтвердил эту гипотезу: в 2022 году онлайн-кинотеатр увеличил инвестиции в этот сегмент на 26%. Он называет оригинальные проекты «главным инструментом всех платформ в борьбе за зрителя».

В «Кинопоиске» отметили, что на оригинальные проекты российских стримингов уже приходится треть всего интереса к отечественным сериалам, включая телевизионные.

Kion запланировал на 2023 год выход более 40 оригинальных проектов — в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Wink хочет увеличить число таких картин до 20, а Okko не называет цифр, но также намерен «значительно увеличить объем оригинального контента».

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