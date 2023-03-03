В 2022 году российские онлайн-кинотеатры выпустили 89 оригинальных проектов

Kion запланировал на 2023 год выход более 40 оригинальных проектов — в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Wink хочет увеличить число таких картин до 20, а Okko не называет цифр, но также намерен «значительно увеличить объем оригинального контента».