Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 57 человек

«Мы переворачивались вместе вагоном до тех пор, пока он окончательно не упал на бок. Потом началась паника. Какие‑то кабели, огонь. Пожар охватил вагон практически сразу. Пока мы переворачивались в нем, мы уже горели. Огонь был везде», — рассказал один из выживших.