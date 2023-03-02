Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 57 человек

Число жертв столкновения двух поездов в Греции возросло до 57 человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на экстренные службы.
Представитель полиции Констанция Димоглиду объявила, что пропавшими без вести считаются 56 человек. По ее словам, реальное число людей, которых не обнаружили ни среди раненых, ни среди погибших, может быть больше.
В больницах в данный момент находятся 48 человек, шесть из них — в реанимации. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Их планируется завершить к вечеру 3 марта.
В пожарной службе отметили, что условия проведения поиска погибших и пострадавших оцениваются как сложные. Некоторые вагоны, как отметил представитель ведомства Василис Ватракояннис, выглядят как «аморфные массы».
Лобовое столкновение двух поездов, пассажирского и грузового, случилось в ночь на 1 марта на станции Эвангелизмос неподалеку от города Темпи, примерно в 200 км к северо-западу от Афин. В пассажирском поезде путешествовали 350 человек.
Скорость обоих поездов во время столкновения составляла около 160 км/ч. Первые четыре вагона пассажирского состава сошли с рельсов, два из них загорелись.
«Мы переворачивались вместе вагоном до тех пор, пока он окончательно не упал на бок. Потом началась паника. Какие‑то кабели, огонь. Пожар охватил вагон практически сразу. Пока мы переворачивались в нем, мы уже горели. Огонь был везде», — рассказал один из выживших.