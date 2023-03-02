Реклама
Новости

Полицейского приговорили к двум годам колонии по делу о продаже сведений о перелетах Навального

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:30

Василеостровский суд Петербурга приговорил к двум годам колонии полицейского Константина Голубева по уголовному делу о злоупотреблению служебными полномочиями. Его признали виновными в незаконной передаче сведения о пассажиров двух авиарейсов из полицейской базы данных «Розыск-магистраль».

Голубев просил майора Романа Гладышева, «пробить» информацию о пассажирах двух авиарейсов, на одном из которых летел политик Алексей Навальный в день своего отравления, писала «Фонтанка». Затем он передал данные некой М. «с целью поддержания дружеских отношений». Из статьи издания следует, что речь идет о журналистке Baza Мяйле Мачюлите.

Мачюлиту в феврале 2021 года задерживали и допрашивали на протяжении семи часов без адвоката. «Коммерсант» связывал это с передачей сведений о пассажирах самолета, на котором летел Навальный.

Прокурор требовал приговорить Голубева к трем годам и десяти месяцам колонии. Подсудимый своей вины не признал. Коллега Голубева Гладышев был уверен, что полицейскому база данных была нужна «в интересах службы».

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
люди
Алексей НавальныйРоман Гладышев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»