Полицейского приговорили к двум годам колонии по делу о продаже сведений о перелетах Навального

Голубев просил майора Романа Гладышева, «пробить» информацию о пассажирах двух авиарейсов, на одном из которых летел политик Алексей Навальный в день своего отравления, писала «Фонтанка». Затем он передал данные некой М. «с целью поддержания дружеских отношений». Из статьи издания следует, что речь идет о журналистке Baza Мяйле Мачюлите.