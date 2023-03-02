Полицейского приговорили к двум годам колонии по делу о продаже сведений о перелетах Навального

Василеостровский суд Петербурга приговорил к двум годам колонии полицейского Константина Голубева по уголовному делу о злоупотреблению служебными полномочиями. Его признали виновными в незаконной передаче сведения о пассажиров двух авиарейсов из полицейской базы данных «Розыск-магистраль».
Голубев просил майора Романа Гладышева, «пробить» информацию о пассажирах двух авиарейсов, на одном из которых летел политик Алексей Навальный в день своего отравления, писала «Фонтанка». Затем он передал данные некой М. «с целью поддержания дружеских отношений». Из статьи издания следует, что речь идет о журналистке Baza Мяйле Мачюлите.
Мачюлиту в феврале 2021 года задерживали и допрашивали на протяжении семи часов без адвоката. «Коммерсант» связывал это с передачей сведений о пассажирах самолета, на котором летел Навальный.
Прокурор требовал приговорить Голубева к трем годам и десяти месяцам колонии. Подсудимый своей вины не признал. Коллега Голубева Гладышев был уверен, что полицейскому база данных была нужна «в интересах службы».