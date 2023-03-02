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В Петербурге открылся молодежный клуб «Вагнеренок» Евгения Пригожина

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:45

В Петербурге открылся молодежный клуб «Вагнеренок». Его основал Евгений Пригожин — создатель ЧВК «Вагнер» и Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей» или «кремлеботы». Об этом сообщила «Бумага».

Журналисты издания посетили встречу клуба, который позиционирует себя как патриотический. По их словам, в клубе для подростков проводят встречи с политиками и силовиками, а также предлагают поиграть в симулятор управления беспилотником. При этом для участия в клубе можно получить освобождение от занятий в школе.

Первую встречу «Вагнеренка», как рассказали участники клуба, посетил лидер партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов. На детей и молодежь его визит, судя по всему, произвел большое впечатление.

Также с участниками «Вагнеренка» встретились депутаты Василий Власов и Мария Бутина, блогеры Виталий Вереск и Юрий Подоляк. Их лекции в клубе публично не анонсировались, узнали СМИ.

Корреспонденту «Бумаги» удалось посетить лекцию спецназовца Виктора Шмарковского. Он рассказывал о работе вербовщиков спецслужб, приемах гипноза и «излучении дельта-волн», которым военный якобы сам владеет.

Куратором «Вагнеренка» выступает бывший член ЛДПР Александр Тронин, которого исключили из партии и Заксобрания Петербурга в январе 2023 года. По словам самого Тронина, в ЛДПР не оценили его инициативу по поддержке российских военных.

«Получилось так, что совместно с депутатом Василием Власовым, который тоже попал в опалу, мы пришли к Евгению Пригожину. Нам сказали: есть центр, занимайтесь молодежью, чем занимались, тем и занимайтесь, но с нуля. И мы буквально в начале февраля начали этот проект», — рассказал Тронин.

Политик рассказал, что в клуб уже входят около 60 человек. За соцсетями «Вагнеренка» за последний месяц стали следить почти в три раза больше людей — в данный момент у страницы клуба в соцсети «ВКонтакте» более 300 подписчиков.

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теги
ЛДПРСправедливая Россия
люди
Евгений ПригожинСергей МироновВасилий ВласовМария Бутина
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