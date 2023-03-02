В Петербурге открылся молодежный клуб «Вагнеренок» Евгения Пригожина

Журналисты издания посетили встречу клуба, который позиционирует себя как патриотический. По их словам, в клубе для подростков проводят встречи с политиками и силовиками, а также предлагают поиграть в симулятор управления беспилотником. При этом для участия в клубе можно получить освобождение от занятий в школе.