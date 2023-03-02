8 марта Эрмитаж примет индивидуальных посетителей бесплатно

Государственный Эрмитаж к 8 Марта отменил плату за вход в основное здание и Главный штаб для индивидуальных посетителей. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале музея.
Оформить бесплатный билет на этот день можно на сайте Эрмитажа в разделе «Международный женский день 8 марта». У гостей есть возможность выбрать время сеанса.
Количество билетов в одном заказе — не более трех. Их также можно получить в кассах музея в день посещения. Доступна будет как постоянная экспозиция, так и временные выставки. Экскурсии в бесплатный билет не включены.
В числе временных выставок, которые музей показывает прямо сейчас, — «Русский авангард. Искусство для нового мира» в Манеже Малого Эрмитажа и «Египтомания» в Николаевском зале и аванзале Зимнего дворца.