Летом ЦБ представит улучшенные банкноты в 1000 и 5000 рублей

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, они будут иметь существенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, поэтому модернизация в целом позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», — поделился он.