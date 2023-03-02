Реклама
Новости

Летом ЦБ представит улучшенные банкноты в 1000 и 5000 рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:50

Этим летом Центробанк РФ представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. У них изменится дизайн и улучшится защита, передает РБК слова зампредседателя регулятора Сергея Белова.

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, они будут иметь существенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, поэтому модернизация в целом позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», — поделился он.

Дизайн разрабатывался и обсуждался вместе с экспертной группой. Белов предупредил: насчет цветовой гаммы «никакой интриги точно не будет» — она будет приближена к уже существующему дизайну банкнот.

Ранее Белов рассказывал, что на купюре в 1000 рублей могут быть изображены Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, река Волга. На банкноте в 5000 рублей — дом Севастьянова, плотина пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет.

На ныне используемых банкнотах в 1000 и 5000 рублей можно увидеть достопримечательности Ярославля и знаковые места Хабаровска.

расскажите друзьям
теги
Банк России
люди
Сергей Белов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»