В 2022 году выпуск карт «Мир» увеличился на 60%

С декабря 2021-го по декабрь 2022 года выдали почти 60 млн карт «Мир», а всего число выпущенных карт достигло 170 млн, говорил в январе глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году.