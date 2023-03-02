В 2022 году выпуск карт «Мир» увеличился на 60%

В 2022 году Центробанк РФ выпустил 182 млн платежных карт системы «Мир». Выпуск увеличился на 60%, сообщила зампреда регулятора Ольга Скоробогатова на встрече с представителями кредитных организаций.
Приложение Mir Pay к концу 2022 года было доступно клиентам 149 банков, передает ее слова РБК. На одном из слайдов презентации говорится, что «организовано взаимодействие с восемью странами».
С декабря 2021-го по декабрь 2022 года выдали почти 60 млн карт «Мир», а всего число выпущенных карт достигло 170 млн, говорил в январе глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году.
Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта 2022 года полностью остановили работу в РФ из‑за начала военной спецоперации на территории Украины, трансграничные операции для россиян по таким картам недоступны. Многие зарубежные банки приостановили обслуживание российских карт, в том числе «Мир».