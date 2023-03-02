В Okko выходит криминальный сериал «Балканский ветер» с Оксаной Акиньшиной и Милошем Биковичем

«Я очень дорожу этим проектом, в котором не только исполняю главную роль, но и являюсь одним из продюсеров. Я вложил в него много сил и энергии и очень рад, что совсем скоро его увидят российские зрители. Это хорошая возможность для зрителей заглянуть в подпольный мрачный мир с безопасной дистанции, узнать этот мир и сделать свои выводы», — отметил Бикович.