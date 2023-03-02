В Okko выходит криминальный сериал «Балканский ветер» с Оксаной Акиньшиной и Милошем Биковичем

8 марта в Okko выходит 10-серийный криминальный боевик «Балканский ветер» совместного производства России и Сербии. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
С сербской стороны за проект отвечает компания Archangel Digital Studios Милоша Биковича, с российской — «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова.
Бикович также сыграл главную роль — белградского криминального авторитета Петара Мараша, который вступает в конфликт с куратором сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек). Спасаясь от наемников, Мараш оказывается в России, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Оксана Акиньшина) и невольно становится причастным к гибели ее брата. На Петара объявляется охота, и он становится мишенью сербских, российских, американских спецагентов и могущественных мафиозных кланов Юго-Восточной Европы.
«Я очень дорожу этим проектом, в котором не только исполняю главную роль, но и являюсь одним из продюсеров. Я вложил в него много сил и энергии и очень рад, что совсем скоро его увидят российские зрители. Это хорошая возможность для зрителей заглянуть в подпольный мрачный мир с безопасной дистанции, узнать этот мир и сделать свои выводы», — отметил Бикович.
В сериале также снялись Алексей Гуськов, Алексей Гришин и Александр Устюгов. Помимо российских актеров, в проекте участвуют Эрик Робертс, Уилльям Болдуин, Предраг Манойлович, Миодраг Радонич, Йована Стоилькович и другие.
«Балканский ветер» стал логическим продолжение фильма «Южный ветер» — самого крупного проекта на Балканах за последние 10 лет. Съемки проходили в России, Сербии, Хорватии и Черногории.