За зиму солнце в Петербурге светило лишь 52 часа

За три календарных месяца зимы солнечными в Петербурге выдались лишь 52 часа. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов.
Он отметил, что для зимы 52 часа — это мало, хотя были более пасмурные зимы. К примеру, в 2009 году солнце сияло лишь 26,8 часа. Были и противоположные случаи — зимой 1976-го было целых 129 солнечных часов.
При этом нынешняя зима выдалась теплая, средняя температура составила –2,8 градуса Цельсия, что на 1,3 градуса выше нормы. «В ряду самых теплых лет она заняла устойчиво 19-е место», — написал Колесов.
Максимальная температура в городе была зафиксирована 19 января — +5 градусов, минимальная — 8 января, –17,3.
Осадков выпало 150,8 миллиметра, что составляет 111% от нормы. Дней с осадками было 75 — это соответствует средним показателям за предыдущие годы наблюдений.