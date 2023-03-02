Нью-йоркская полиция объявила в розыск Трэвиса Скотта

Артиста подозревают в нападении на звукорежиссера клуба Nebula — Скотт выступал в нем с диджей-сетом. Сотрудник клуба заявил, что вначале между ним и музыкантом завязалась словесная перепалка, а затем последний ударил его в лицо.
Кроме того, газета передает, что исполнитель разбил колонку и экран — сумма ущерба составила 12 тыс. долларов (порядка 906 тыс. рублей по текущему курсу).
The Guardian ссылается на заявления представителя Скотта и сообщает, что тот не отрицал случившееся. Один из совладельцев клуба сказал, что инцидент был «полностью раздут».
Адвокат Скотта назвал первоначальные сообщения об инциденте «кликбейтом и дезинформацией». Он добавил: «Мы работаем с концертной площадкой над урегулированием ситуации. Уверены, что с нашего клиента будут сняты все подозрения».
Это первый крупный скандал с участием Скотта после трагедии на основанном им фестивале Astroworld в ноябре 2021 года. Тогда во время его выступления образовалась давка — в результате нее погибли 10 человек.
Первый большой концерт после этого он отыграл в Лондоне в августе 2022 года, затем последовали сеты на фестивалях в Южной Америке. 4 марта Скотт выступит на фестивале Rolling Loud в Лос-Анджелесе. Релиз его четвертой пластинки «Utopia» намечен на июнь 2023-го.