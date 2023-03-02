«Мы можем не хотеть иметь детей»: чайлдфри-тиктокерка борется со стигматизацией в отношении женщин

По словам женщины, именно ее нежелание иметь детей стало причиной разрыва отношений с бывшим партнером. «Я прекрасно представляла себе, каким могло быть будущее, если бы мы остались вместе: у нас был бы и дом, и ребенок, и семья, и замечательные родственники, и белый забор из штакетника, вот это вот все, — делится блогерка. — Но мне было трудно понять, как будет теперь выглядеть моя дальнейшая жизнь: поскольку ни в медиа, ни в поп-культуре мы не видим примеров женщин, которые не хотят иметь детей, я не знала, что меня ждёт на этом пути». И потому тиктокерка захотела показать другим чайлдфри-женщинам, как может выглядеть их жизнь.