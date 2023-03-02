«Мы можем не хотеть иметь детей»: чайлдфри-тиктокерка борется со стигматизацией в отношении женщин

Джеки Дайвc, которой сейчас 39 лет, еще в раннем возрасте решила, что не хочет иметь детей. Когда ей было восемь, родился ее младший брат, и она «поняла, как выглядят реалии воспитания», которые ей не понравились. Теперь женщина ведет тикток, в котором объясняет свою чайлдфри-позицию и показывает, как выглядит ее жизнь. Например, в аккаунте есть рубрика «День из жизни» — это кадры повседневного времяпровождения Дайвc. Судя по всему, тиктокерка ведет полноценную интересную жизнь: работает фотографом, видится с друзьями, выходит на пробежки, готовит себе еду и обустраивает квартиру, делая ее все более уютной. Но иногда комментаторы спрашивают, почему Дайвс важно каждый раз подчеркивать, что она чайлдфри, и она записала отдельный ролик на эту тему.
По словам женщины, именно ее нежелание иметь детей стало причиной разрыва отношений с бывшим партнером. «Я прекрасно представляла себе, каким могло быть будущее, если бы мы остались вместе: у нас был бы и дом, и ребенок, и семья, и замечательные родственники, и белый забор из штакетника, вот это вот все, — делится блогерка. — Но мне было трудно понять, как будет теперь выглядеть моя дальнейшая жизнь: поскольку ни в медиа, ни в поп-культуре мы не видим примеров женщин, которые не хотят иметь детей, я не знала, что меня ждёт на этом пути». И потому тиктокерка захотела показать другим чайлдфри-женщинам, как может выглядеть их жизнь.
Зрительницы Дайвс благодарят ее за борьбу со стигматизацией. Свой комментарий оставила даже актриса Джулия Фокс, которая написала: «Спасибо, что говорите об этом, это очень важно!». Еще под роликом высказываются те, кто тоже испытали на себе общественное давление: «Я сыта по горло чувством неловкости, когда объясняю людям, что не хочу быть родительницей. Как будто я должна оправдываться за свой выбор!»