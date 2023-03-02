Юный студент преследует Гарретта Хедлунда в трейлере триллера «Наставник»

На ютуб-канале Vertical Entertainment US опубликовали трейлер триллера Джордана Росса «Наставник» («The Tutor»), главные роли в котором сыграли Гарретт Хедлунд («Троя», «Ферма „Мадбаунд“») и Ноа Шнапп («Очень странные дела»).
Хедлунд сыграл тьютора по имени Итан, который помогает в учебе подросткам из обеспеченных семей, живущих на Восточном побережье США. Одним из его учеников становится сын миллиардера Джексон — его роль исполнил Шнапп.
Юноша, как обнаруживает герой Хедлунда, проникается нездоровым интересом к своему наставнику. Он начинает следить за учителем, выясняет детали его личной жизни и в конечном итоге приводит Итана в бешенство.
«Он одержим мной, как какой‑то сталкер», — заявляет тьютор в трейлере фильма, следом за этим требуя от парня оставить его семью в покое. В ответ мальчик обвиняет наставника в насилии, но опасен для себя и окружающих, судя по всему, сам Джексон.
Беременную супругу Итана в картине сыграла Виктория Джастис («Виктория — победительница»). Помимо нее, в фильме снялись Екатерина Бейкер, Джонни Вестон, Кабби Бордерс, Майкл Аарон Миллиган и Джозеф Кастильо-Мидуайетт.
Сценарий «The Tutor» написал Райан Кинг. Он же выступил исполнительным продюсером проекта наряду с Люком Дэниелсом, Алланом Пао, Кайлом Страудом, Бейкер, Грегом Томпсоном, Надин Де Баррос, Риком Саснером, Дэвидом Джендроном и Али Джазайери.
В продюсерскую команду триллера входят также Джоуи Стэнтон, Роберт Огден Барнум, Эрик Биннс и Кристофер Копп. Фильм выйдет в прокат 24 марта.