Юный студент преследует Гарретта Хедлунда в трейлере триллера «Наставник»

«Он одержим мной, как какой‑то сталкер», — заявляет тьютор в трейлере фильма, следом за этим требуя от парня оставить его семью в покое. В ответ мальчик обвиняет наставника в насилии, но опасен для себя и окружающих, судя по всему, сам Джексон.