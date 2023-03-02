Реклама
Новости

Юный студент преследует Гарретта Хедлунда в трейлере триллера «Наставник»

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:53

На ютуб-канале Vertical Entertainment US опубликовали трейлер триллера Джордана Росса «Наставник» («The Tutor»), главные роли в котором сыграли Гарретт Хедлунд («Троя», «Ферма „Мадбаунд“») и Ноа Шнапп («Очень странные дела»).

Хедлунд сыграл тьютора по имени Итан, который помогает в учебе подросткам из обеспеченных семей, живущих на Восточном побережье США. Одним из его учеников становится сын миллиардера Джексон — его роль исполнил Шнапп.

Юноша, как обнаруживает герой Хедлунда, проникается нездоровым интересом к своему наставнику. Он начинает следить за учителем, выясняет детали его личной жизни и в конечном итоге приводит Итана в бешенство.

«Он одержим мной, как какой‑то сталкер», — заявляет тьютор в трейлере фильма, следом за этим требуя от парня оставить его семью в покое. В ответ мальчик обвиняет наставника в насилии, но опасен для себя и окружающих, судя по всему, сам Джексон.

Беременную супругу Итана в картине сыграла Виктория Джастис («Виктория — победительница»). Помимо нее, в фильме снялись Екатерина Бейкер, Джонни Вестон, Кабби Бордерс, Майкл Аарон Миллиган и Джозеф Кастильо-Мидуайетт.

Сценарий «The Tutor» написал Райан Кинг. Он же выступил исполнительным продюсером проекта наряду с Люком Дэниелсом, Алланом Пао, Кайлом Страудом, Бейкер, Грегом Томпсоном, Надин Де Баррос, Риком Саснером, Дэвидом Джендроном и Али Джазайери.

В продюсерскую команду триллера входят также Джоуи Стэнтон, Роберт Огден Барнум, Эрик Биннс и Кристофер Копп. Фильм выйдет в прокат 24 марта.

расскажите друзьям
люди
Гарретт ХедлундДжордан РоссВиктория Джастис
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»