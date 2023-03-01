Минцифры предложило включить в «Пушкинскую карту» электронные книги

Проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре 2021 года. Согласно ему, россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать по карте билеты в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие культурные заведения. Депозит «Пушкинской карты» составляет 5000 руб. в год.