Минцифры предложило включить в «Пушкинскую карту» электронные книги

Минцифры и Минкультуры начали обсуждать расширение программы «Пушкинской карты»: в нее предлагается включить электронные книги. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры Владимира Григорьева.
По его словам, молодежь в будущем, вероятно, сможет приобретать книги по «Пушкинской карте». Перечень доступной литературы будет утвержден министерствами, в него войдут классические и современные произведения.
«Это большая возможность для популяризации литературы», — заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, который в прошлом был премьер-министром России.
С ним согласны и представители книжного бизнеса. В частности, гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев отметил, что включение книг в «Пушкинскую карту» станет особенно важным для жителей небольших населенных пунктов.
«В небольших городах и деревнях, как правило, нет музеев и театров, и книга в этом случае является единственной культурной ценностью», — пояснил он.
В Минкульте отметили, что инициативу в данный момент изучают. «Формируем позицию», — добавили в ведомстве. Когда в «Пушкинскую карту» могут включить возможность покупать книги, пока неясно.
Проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре 2021 года. Согласно ему, россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать по карте билеты в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие культурные заведения. Депозит «Пушкинской карты» составляет 5000 руб. в год.