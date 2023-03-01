Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк снимет экранизацию «Дня триффидов»

«День триффидов» был экранизирован несколько раз. Впервые книгу адаптировали для экрана в 1962 году. Также по мотивам романа создали три радиопостановки и два телевизионных мини-сериала производства Би-би-си. Последний из них вышел в 2009 году. Свою экранизацию задумывали Нил Кросс и Сэм Рейми. Кроме того, роман Джона Уиндема вдохновил кинематографистов на создание хоррора «28 дней спустя».