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Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк снимет экранизацию «Дня триффидов»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:03

Шведский режиссер Йохан Ренк, известный по сериалу HBO «Чернобыль», снимет телеадаптацию научно-фантастического романа Джона Уиндема «День триффидов» для Amazon. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Исполнительными продюсерами проекта выступят Дон Мерфи и Сьюзан Монтфорд из Angryfilms, Джиллиан и Деннис Де Френ из Preger Entertainment, а также сам Ренк и его партнер Майкл Паретс.

Вместе они экранизируют книгу 1951 года, рассказывающую о постапокалиптическом мире, в котором пришельцы вторглись на Землю с помощью разумных растений. В этом мире большинство людей оказались ослеплены метеоритным дождем.

История следует за небольшими группами выживших англичан из разных социальных слоев, которым удалось созранить зрение. По информации СМИ, Amazon намерена рассказать о событиях романа в формате мини-сериала.

Каждый эпизод шоу, согласно задумке, расскажет о вторжении пришельцев с точки зрения разных людей из разных городов. Кто станет сценаристом проекта, пока неизвестно.

«День триффидов» был экранизирован несколько раз. Впервые книгу адаптировали для экрана в 1962 году. Также по мотивам романа создали три радиопостановки и два телевизионных мини-сериала производства Би-би-си. Последний из них вышел в 2009 году. Свою экранизацию задумывали Нил Кросс и Сэм Рейми. Кроме того, роман Джона Уиндема вдохновил кинематографистов на создание хоррора «28 дней спустя».

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