Экоактивистку Грету Тунберг задержали на демонстрации в Норвегии

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали во время демонстрации в Норвегии. Об этом сообщило издание NRK.
Тунберг участвовала в протестной акции в правительственном квартале Осло. Она вместе с другими защитниками экологии выступала за отказ от ветряной электростанции на землях саамов и за возвращение им территорий.
«Прошло 506 дней с тех пор, как Верховный суд постановил, что норвежское государство нарушает права человека. Это крайняя мера», — заявила Тунберг возле зданий Минфина Норвегии и Министерства по изменению климата.
В ходе митинга активисты заблокировали несколько входов в правительственные здания. После этого полиция начала задерживать протестующих. Двое правоохранителей буквально вынесли Тунберг с территории акции.
После того как полицейские положили девушку на землю, она встала и вскоре вновь появилась в толпе. После этого Тунберг задержали повторно, но вскоре опять отпустили.
«Трогательно, что она готова пойти на все ради прав саамов. Она пример хорошего союзника и человека, который солидарен с теми, кто столкнулся с трудностями», — прокомментировала одна из участниц митинга, актриса Элла Мари Хетта Исаксен.