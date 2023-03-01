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Экоактивистку Грету Тунберг задержали на демонстрации в Норвегии

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:46

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали во время демонстрации в Норвегии. Об этом сообщило издание NRK.

Тунберг участвовала в протестной акции в правительственном квартале Осло. Она вместе с другими защитниками экологии выступала за отказ от ветряной электростанции на землях саамов и за возвращение им территорий.

«Прошло 506 дней с тех пор, как Верховный суд постановил, что норвежское государство нарушает права человека. Это крайняя мера», — заявила Тунберг возле зданий Минфина Норвегии и Министерства по изменению климата.

В ходе митинга активисты заблокировали несколько входов в правительственные здания. После этого полиция начала задерживать протестующих. Двое правоохранителей буквально вынесли Тунберг с территории акции.

После того как полицейские положили девушку на землю, она встала и вскоре вновь появилась в толпе. После этого Тунберг задержали повторно, но вскоре опять отпустили.

«Трогательно, что она готова пойти на все ради прав саамов. Она пример хорошего союзника и человека, который солидарен с теми, кто столкнулся с трудностями», — прокомментировала одна из участниц митинга, актриса Элла Мари Хетта Исаксен.

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