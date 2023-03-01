Министр транспорта Греции ушел в отставку после гибели 36 человек из‑за столкновения поездов

«Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы», — сказал Караманлис со слезами на глазах после возвращения с места происшествия.