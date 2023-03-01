Министр транспорта Греции ушел в отставку после гибели 36 человек из‑за столкновения поездов

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис объявил об отставке в связи со столкновением поездов и гибелью 36 человек, сообщает News24/7. В ночь на 1 марта столкнулись грузовой и пассажирский поезда, второй загорелся.
Поезд с 350 пассажирами следовал по маршруту Афины — Салоники, а грузовой поезд двигался из Салоников в Афины. Они столкнулись на станции «Эвангелизмос». Три вагона пассажирского состава сошли с рельс, начался пожар. По последним данным спасательной службы, погибли 36 человек, пострадали 66.
«Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы», — сказал Караманлис со слезами на глазах после возвращения с места происшествия.
Министр транспорта пообещал «сделать все для расследования причин» и «ничего не мести под ковер». По его словам, за 3,5 года власти «приложили все усилия», чтобы улучшить греческую железнодорожную инфраструктуру, которая до этого «не вписывалась в XXI век».
Президент Федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) Костас Генидуниас заявлял, что причиной катастрофы могла стать поломка автоматической системы предупреждения, в результате чего два поезда оказались на одном пути. Начальника станции, ответственного за отправку поездов, арестовали. Он же утверждал, что трагедия произошла из‑за того, что система не «подчинялась» его манипуляциям.