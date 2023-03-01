Реклама
Новости

Министр транспорта Греции ушел в отставку после гибели 36 человек из‑за столкновения поездов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:50

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис объявил об отставке в связи со столкновением поездов и гибелью 36 человек, сообщает News24/7. В ночь на 1 марта столкнулись грузовой и пассажирский поезда, второй загорелся.

Поезд с 350 пассажирами следовал по маршруту Афины — Салоники, а грузовой поезд двигался из Салоников в Афины. Они столкнулись на станции «Эвангелизмос». Три вагона пассажирского состава сошли с рельс, начался пожар. По последним данным спасательной службы, погибли 36 человек, пострадали 66.

«Это то, что я считаю своим долгом сделать как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за вечные ошибки греческого государства и политической системы», — сказал Караманлис со слезами на глазах после возвращения с места происшествия.

Министр транспорта пообещал «сделать все для расследования причин» и «ничего не мести под ковер». По его словам, за 3,5 года власти «приложили все усилия», чтобы улучшить греческую железнодорожную инфраструктуру, которая до этого «не вписывалась в XXI век».

Президент Федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) Костас Генидуниас заявлял, что причиной катастрофы могла стать поломка автоматической системы предупреждения, в результате чего два поезда оказались на одном пути. Начальника станции, ответственного за отправку поездов, арестовали. Он же утверждал, что трагедия произошла из‑за того, что система не «подчинялась» его манипуляциям.

расскажите друзьям
люди
Костас Караманлис
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»