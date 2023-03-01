В МХТ им. Чехова покажут три культовые постановки петербургского Александринского театра

Речь идет о спектаклях «Отелло», сюжет которого разворачивается на фоне венецианско-турецкой войны конца XVI века, «Процесс» по роману Франца Кафки и «Тварь» на основе одноименной пьесы Валерия Семеновского. Показы будут проходить с 1 по 8 апреля.