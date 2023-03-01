Реклама
Новости

В МХТ им. Чехова покажут три культовые постановки петербургского Александринского театра

Виктория Шанина
Сегодня в 17:13

В Москве пройдут «Дни Александринского театра». Три культовые постановки из Петербурга покажут в МХТ им. А.П.Чехова.

Речь идет о спектаклях «Отелло», сюжет которого разворачивается на фоне венецианско-турецкой войны конца XVI века, «Процесс» по роману Франца Кафки и «Тварь» на основе одноименной пьесы Валерия Семеновского. Показы будут проходить с 1 по 8 апреля.

Помимо самих спектаклей в программе «Дней Александринского театра» предусмотрены также образовательные программы, творческие встречи, мастер-классы и различные мероприятия, погружающие зрителей в театральное искусство.

По промокоду «Афиши» можно получить скидку 20% на билеты. Для этого необходимо ввести промокод «afisha20» при покупке билета. Подробные правила акции ищите по ссылке.

расскажите друзьям
люди
Франц Кафка
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»