В МХТ им. Чехова покажут три культовые постановки петербургского Александринского театра

В Москве пройдут «Дни Александринского театра». Три культовые постановки из Петербурга покажут в МХТ им. А.П.Чехова.
Речь идет о спектаклях «Отелло», сюжет которого разворачивается на фоне венецианско-турецкой войны конца XVI века, «Процесс» по роману Франца Кафки и «Тварь» на основе одноименной пьесы Валерия Семеновского. Показы будут проходить с 1 по 8 апреля.
Помимо самих спектаклей в программе «Дней Александринского театра» предусмотрены также образовательные программы, творческие встречи, мастер-классы и различные мероприятия, погружающие зрителей в театральное искусство.
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