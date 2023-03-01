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Эд Ширан анонсировал выход финального альбома с «математическим» названием

Виктория Шанина
Сегодня в 14:35

Британский певец Эд Ширан в своем твиттере анонсировал выход нового альбома «-» (он же «Subtract»). Он появится на цифровых площадках 5 мая.

Этой пластинкой Ширан завершит эру альбомов с «математическими» названиями: subtract переводится с английского как «вычесть».

«Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится людям. Я просто делаю что‑то честное и подходящее для того места, где я нахожусь во взрослой жизни», — сказал артист.

Это будет акустический альбом, спродюсированный Аароном Десснером. Эд Ширан расскажет в нем о том, как справлялся со страхами, депрессией и тревогой в последние годы.

«Я работал над „Subtract“ десять лет, пытаясь слепить идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, что, по моему мнению, должно в нем быть. В начале 2022 года ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и в конечном счете мое отношение к музыке и искусству», — поделился певец.

Свой дебютный альбом в 2011 году Эд Ширан назвал «+». За ним последовали «x» 2014 года и «÷» 2017-го. В 2019-м он впервые отказался от математических названий и выпустил «No.6 Collaborations Project», а в 2021-м вернулся к этой системе, представив пластинку «=».

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