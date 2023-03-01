Эд Ширан анонсировал выход финального альбома с «математическим» названием

«Я работал над „Subtract“ десять лет, пытаясь слепить идеальный акустический альбом, сочиняя и записывая сотни песен с четким видением того, что, по моему мнению, должно в нем быть. В начале 2022 года ряд событий изменил мою жизнь, мое психическое здоровье и в конечном счете мое отношение к музыке и искусству», — поделился певец.