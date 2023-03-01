К сожалению, день рождения только раз в… четыре года: как живут те, кто родился 29 февраля

Земля делает полный оборот вокруг Солнца не ровно за 365 дней: на самом деле это происходит за 365 суток 5 часов 48 минут и 46 секунд. И соответственно, игнорирование этих почти шести часов со временем привело бы к серьезной ошибке в летоисчислении, которое ведет человечество. Но еще в 45 году до нашей эры римский император Гай Юлий Цезарь поручил астрономам выяснить точную продолжительность года. Получившийся календарь был назван в его честь — Юлианским. И только спустя полторы тысячи лет появилась альтернатива: в конце XVI века Папа Григорий XIII предложил систему, при которой високосным считается год, номер которого кратен четырем, — тогда в феврале появляется дополнительный день.
29 февраля бывает всего раз в четыре года, но, конечно, в мире есть люди, рожденные в этот день. Обычно они отмечают свой день рождения 28 февраля или 1 марта, но в сети можно найти целую схему того, как это систематизировать: согласно ей, родившиеся 29 февраля в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), должны первые два года праздновать свой день рождения 28 февраля, а третий год — 1 марта. А те, кто родился во второй половине дня (от 12 дня до 6 вечера), наоборот, — в первый год их личный праздник выпадает на 28 февраля, а в следующие два — на 1 марта. Если же человек родился в первые или последние шесть часов 29 февраля, то ему, соотвественно, предлагается перенести свой день рождения на ближайшую к этому моменту дату.
Но даже те, в чьих документах в дате рождения указано 29 февраля, про эту схему не всегда знают. Например, жительница Тюмени Ксения Плехова поделилась с «Афишей Daily», что считает своим днем 1 марта, во многом потому что в детстве родители устраивали праздник именно в эту дату. Однако чаще всего поздравления приходят сразу два дня подряд: знакомые отправляют их 28 февраля, родственники и близкие друзья — 1 марта.
Вероятность родиться 29 февраля действительно невелика, и «везунчики» даже объединяются в соцсетях. Например, на группу «Рожденные 29 февраля» в VK подписано более 1800 человек. В опросе, который там устроили, почти 39% пользователей проголосовали за то, что считают своими днями и 28-е, и 29 февраля, и 1 марта. Еще 9% отмечает день рождения «когда как», и почти 7% ждут наступления високосного года, чтобы устроить праздник.