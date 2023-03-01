К сожалению, день рождения только раз в… четыре года: как живут те, кто родился 29 февраля

29 февраля бывает всего раз в четыре года, но, конечно, в мире есть люди, рожденные в этот день. Обычно они отмечают свой день рождения 28 февраля или 1 марта, но в сети можно найти целую схему того, как это систематизировать: согласно ей, родившиеся 29 февраля в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), должны первые два года праздновать свой день рождения 28 февраля, а третий год — 1 марта. А те, кто родился во второй половине дня (от 12 дня до 6 вечера), наоборот, — в первый год их личный праздник выпадает на 28 февраля, а в следующие два — на 1 марта. Если же человек родился в первые или последние шесть часов 29 февраля, то ему, соотвественно, предлагается перенести свой день рождения на ближайшую к этому моменту дату.