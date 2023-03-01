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«Animal ДжаZ» выпустили клип на трек «Смайлик» из нового альбома

Виктория Шанина
Сегодня в 12:55

Петербургская рок-группа «Animal ДжаZ» показала клип на песню «Смайлик» из нового альбома, релиз которого состоится 8 марта 2023 года.

Ролик посвящен граффити, которые появляются из физических страданий героя, и безжалостно, но в то же время обыденно закрашиваются коммунальщиками. Фронтмен группы Александр Красовицкий называет искусство граффити «удивительной точкой пересечения вечного и бренного».

«Они рисуют вещи, достойные Ван Гога, зная, что завтра это смоет дождем или закрасит какой‑то придурок», — говорит Красовицкий.

Объясняя смысл трека, артист говорит: «Я, как автор текстов, не люблю писать в лоб. В советское время, наверное, я был бы идеальным автором, потому что люблю подтексты и скрытые образы. Поэтому любой, кто попробует понять „Смайлик“ буквально, ошибется».

Главные роли сыграли Алексей Смирнов (Смирняга) и Сергей Пахомов (Пахом). Автор сценария и режиссер — Дмитрий Кокорин. Визуализировать песню «Animal ДжаZ» помогали граффити-художник Юрий Slon Дубовский и VFX-художник Александр Сопнев.

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Александр КрасовицкийАлексей СмирновСергей Пахомов
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