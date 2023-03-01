«Animal ДжаZ» выпустили клип на трек «Смайлик» из нового альбома

Объясняя смысл трека, артист говорит: «Я, как автор текстов, не люблю писать в лоб. В советское время, наверное, я был бы идеальным автором, потому что люблю подтексты и скрытые образы. Поэтому любой, кто попробует понять „Смайлик“ буквально, ошибется».