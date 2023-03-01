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В аэропорту Домодедово откроют пространство по мотивам «Простоквашино»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:58

На территории московского аэропорта Домодедово откроется развлекательная зона по мотивам мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта.

Пространство расположится на втором этаже сегмента Т1 пассажирского терминала. Попасть туда можно будет из общей зоны аэропорта.

Развлекательная зона займет площадь в 680 квадратных метров. Там откроют три детские игровые комнаты, фотозону с арт-объектами, посвященными персонажам мультфильма, зону мастер-классов и «СоюзМультКафе».

Проект разрабатывает «СМ-Франшиза». На сайте компании появились фотографии нового пространства. Судя по ним, в Домодедово можно будет прогуляться около дома почтальона Печкина, его велосипеда, колодца и ворот в саму деревню.

Открытие запланировано на декабрь 2023 года.

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Аэропорт Домодедово
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