Радость от одобрения и избирательность: mail.ru изучил, как пользователи соцсетей относятся к лайкам

Так, согласно результатам исследования, 15% опрошенных признались, что для них важно, как много людей реагирует на их сообщения и фотографии. 48% респондентов сообщили, что количество реакций для них не имеет большого значения.
У 38,5% участников опроса из‑за лайков меняется настроение, 8,7% рассказали, что благодаря такой форме похвалы стали чувствовать себя лучше.
60,7% опрошенных ставят лайки в соцсетях редко и избирательно. 88,8% россиян заявили, что эти социальные реакции никогда не меняли их жизнь или жизнь знакомых к лучшему.
Каждый десятый пользователь соцсетей (10,4%) старается немедленно проверить, кто отреагировал на их пост или комментарий. Остальные делают это в свободное время.
Примерно пятая часть (18,5%) участников опроса для получения одобрения делится в соцсетях достижениями. Еще 16,8% респондентов ради этой цели выкладывают посты, где рассказывают о поездках в необычные места.
7,7% опрошенных заявили, что иногда ретушируют фото ради большего числа реакций. Лишь 1,4% россиян признались, что готовы для этого сделать экстремальное селфи.