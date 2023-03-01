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Радость от одобрения и избирательность: mail.ru изучил, как пользователи соцсетей относятся к лайкам

Денис Ламехов
Сегодня в 14:14

Сервис mail.ru (проект VK) изучил, как российские пользователи социальных сетей относятся к лайкам.

Так, согласно результатам исследования, 15% опрошенных признались, что для них важно, как много людей реагирует на их сообщения и фотографии. 48% респондентов сообщили, что количество реакций для них не имеет большого значения.

У 38,5% участников опроса из‑за лайков меняется настроение, 8,7% рассказали, что благодаря такой форме похвалы стали чувствовать себя лучше.

60,7% опрошенных ставят лайки в соцсетях редко и избирательно. 88,8% россиян заявили, что эти социальные реакции никогда не меняли их жизнь или жизнь знакомых к лучшему.

Каждый десятый пользователь соцсетей (10,4%) старается немедленно проверить, кто отреагировал на их пост или комментарий. Остальные делают это в свободное время.

Примерно пятая часть (18,5%) участников опроса для получения одобрения делится в соцсетях достижениями. Еще 16,8% респондентов ради этой цели выкладывают посты, где рассказывают о поездках в необычные места.

7,7% опрошенных заявили, что иногда ретушируют фото ради большего числа реакций. Лишь 1,4% россиян признались, что готовы для этого сделать экстремальное селфи.

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