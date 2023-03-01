VK разрешила сотрудникам работать на удаленке только из России

В пресс-службе VK подтвердили эту информацию: «Сотрудники имеют возможность работать из офиса, в гибридном формате и на удаленке. При этом полноформатная удаленная работа со всеми доступами, включая работу с данными пользователей, возможна из офиса или удаленно с территории России».