VK разрешила сотрудникам работать на удаленке только из России

VK предупредила своих сотрудников о невозможности работать удаленно из‑за рубежа. Об этом пишет ТАСС, в распоряжение которого попало письмо компании.
«Мы сохраняем этот формат [удаленной работы], но уточняем, что он возможен с территории России», — говорится в этом письме.
Уточняется, что проживание в России необходимо, чтобы «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности».
В пресс-службе VK подтвердили эту информацию: «Сотрудники имеют возможность работать из офиса, в гибридном формате и на удаленке. При этом полноформатная удаленная работа со всеми доступами, включая работу с данными пользователей, возможна из офиса или удаленно с территории России».
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