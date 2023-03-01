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VK разрешила сотрудникам работать на удаленке только из России

Виктория Шанина
Сегодня в 08:59

VK предупредила своих сотрудников о невозможности работать удаленно из‑за рубежа. Об этом пишет ТАСС, в распоряжение которого попало письмо компании.

«Мы сохраняем этот формат [удаленной работы], но уточняем, что он возможен с территории России», — говорится в этом письме.

Уточняется, что проживание в России необходимо, чтобы «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности».

В пресс-службе VK подтвердили эту информацию: «Сотрудники имеют возможность работать из офиса, в гибридном формате и на удаленке. При этом полноформатная удаленная работа со всеми доступами, включая работу с данными пользователей, возможна из офиса или удаленно с территории России».

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