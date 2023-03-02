«Она не пришла, я ужинал в одиночестве»: история первого за 30 лет свидания 89-летнего тиктокера

89-летний тиктокер, известный под именем Дедушка Джо, опубликовал ролик, в котором показан необычный вечер из его жизни. «Идем со мной на мое первое за 30 лет свидание!» — гласит подпись на первых секундах видео, когда мужчина поправляет волосы перед зеркалом. На следующих кадрах он терпеливо ожидает за столиком в ресторане, а потом проверяет телефон, чтобы узнать, не отменила ли женщина свидание. Тикток заканчивается грустной подписью: «Ждал целый час, она не пришла, потому я ужинал в одиночестве».
Ролик набрал более миллиона просмотров и почти сотню тысяч лайков. Большинство зрителей выразили мужчине поддержку: «Мне так жаль, но зато вы выглядите потрясающе, как и всегда», — гласит один из комментариев, набравших больше всего лайков. Другие утверждают, что для них «было бы честью» пойти с Джо на свидание, и что человек, который с ним так поступил, не заслуживает его. При этом некоторые пользователи скептично отнеслись к видео, подмечая, что рядом с мужчиной был человек, который это все снимал.
Дедушка Джо популярен в тиктоке — у него более 6,2 млн подписчиков. Он регулярно публикует разноплановый контент: например, показывает процесс готовки ужина или принимает участие в юмористических скетчах. Но иногда мужчина делится личными трогательными историями: в одном из видео рассказывалось, что он был женат на женщине, которую считал «любовью всей своей жизни и родственной душой». В конце ролика, где можно увидеть архивные фотографии пары, Джо признается, что после смерти жены «скучает по ней каждый день».