«Она не пришла, я ужинал в одиночестве»: история первого за 30 лет свидания 89-летнего тиктокера

Ролик набрал более миллиона просмотров и почти сотню тысяч лайков. Большинство зрителей выразили мужчине поддержку: «Мне так жаль, но зато вы выглядите потрясающе, как и всегда», — гласит один из комментариев, набравших больше всего лайков. Другие утверждают, что для них «было бы честью» пойти с Джо на свидание, и что человек, который с ним так поступил, не заслуживает его. При этом некоторые пользователи скептично отнеслись к видео, подмечая, что рядом с мужчиной был человек, который это все снимал.