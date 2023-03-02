Кажется, Джей Ло использует фильтры в соцсетях. Зрители напоминают: возрастные изменения нормальны

В одном из роликов в тиктоке Дженнифер Лопес демонстрирует свою спортивную фигуру. «Скажи, что ходишь в спортзал, не произнося этого вслух», — говорит она в начале видео, а потом в кадре появляются ее подкачанные руки и пресс. Но в первые несколько секунд актриса находится очень близко к камере, и самые внимательные зрители заметили, что на мгновение на ее коже становится видно морщинки. Лопес будто быстро это замечает и моментально отодвигается подальше. «Подождите, пока фильтр отвалится, чтобы увидеть настоящую текстуру кожи Джей Ло», — гласит подпись к видео, которое опубликовали в аккаунте @needthedeets.