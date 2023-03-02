Кажется, Джей Ло использует фильтры в соцсетях. Зрители напоминают: возрастные изменения нормальны

В одном из роликов в тиктоке Дженнифер Лопес демонстрирует свою спортивную фигуру. «Скажи, что ходишь в спортзал, не произнося этого вслух», — говорит она в начале видео, а потом в кадре появляются ее подкачанные руки и пресс. Но в первые несколько секунд актриса находится очень близко к камере, и самые внимательные зрители заметили, что на мгновение на ее коже становится видно морщинки. Лопес будто быстро это замечает и моментально отодвигается подальше. «Подождите, пока фильтр отвалится, чтобы увидеть настоящую текстуру кожи Джей Ло», — гласит подпись к видео, которое опубликовали в аккаунте @needthedeets.
Многие пользователи не понимают, зачем знаменитость пытается показать свою кожу еще лучше, чем она есть. «Все говорят, что [Дженнифер Лопес] выглядит потрясающе, но она все еще использует фильтры», — удивляются под «разоблачающим» роликом. И выступают за натуральность: «Ей не нужно скрывать свою настоящую кожу, ведь это жизнь».
Кроме того, в комментариях с сарказмом припоминают, что в 2020 году перед запуском своей линейки уходовых средств JLo Beauty Лопес утверждала, что ее кожа безупречно выглядит благодаря использованию оливкового масла. «Это секрет, которым я пользуюсь на протяжении многих лет, потому что он действительно работает», — сказала она тогда.