Дайан Китон, Кэти Бейтс и Элфри Вудард сыграют подруг в комедии «Летний лагерь»

Американские актрисы Дайан Китон («Крестный отец», «Энни Холл»), Кэти Бейтс («Титаник», «Американская история ужасов») и Элфри Вудард («Лоскутное одеяло», «12 лет рабства») снимутся в комедии «Летний лагерь». Об этом сообщил Deadline.
Режиссером картины выступит Кастилл Лэндон, снявшая ранее «Девушку, которая боялась дождя» и две последние части серии «После». Съемки начнутся в апреле в Северной Каролине.
Фильм расскажет историю Норы, Джинни и Мэри, которые дружат с самого детства. Детьми подруги проводили каждое лето в лагере. Повзрослев, они стали видеться все реже. Но однажды женщины воссоединяются на встрече выпускников лагеря.
Им предстоит выяснить, что жизни всех троих не сложились так, как они себе это представляли. Также героини вспомнят давно забытую истину: они нужны друг другу, как когда‑то во времена летнего лагеря.
Картину выпустит кинокомпания Saks Picture Company совместно с Project Infinity. Продюсерами ленты станут Алекс Сакс, Дори А. Рат, Китон, Стефани Хитон-Харрис и Тайлер В. Конни.
Кроме них, над фильмом будут работать исполнительные продюсеры Грант С. Джонсон, Мариэла Вилла, Николас Эриксон и Элейн Шмидт.
«Алекс, Дори и я хотели создать веселую, наполненную энергие комедию для Дианы, которая действительно позволила бы нам увидеть, как женщины расправляют крылья и вступают в новую жизнь тогда, когда согласно традициям должны были выходить на пенсию», — рассказала Лэндон.