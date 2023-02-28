Дайан Китон, Кэти Бейтс и Элфри Вудард сыграют подруг в комедии «Летний лагерь»

«Алекс, Дори и я хотели создать веселую, наполненную энергие комедию для Дианы, которая действительно позволила бы нам увидеть, как женщины расправляют крылья и вступают в новую жизнь тогда, когда согласно традициям должны были выходить на пенсию», — рассказала Лэндон.