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Prime Video показал тизер триллера «Связанные насмерть» — ремейка фильма Дэвида Кроненберга

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:22

На ютуб-канале Prime Video опубликовали тизер мини-сериала «Связанные насмерть» — ремейка одноименного фильма Дэвида Кроненберга, вышедшего в 1988 году. Новый триллер выйдет на стриминговой платформе весной.

Главную роль в нем исполнит Рейчел Вайс. Она сыграет близняшек Эллиот и Беверли Мантл, которые разделают друг с другом все, включая наркотики, любовников и желание сделать все, чтобы бросить вызов устаревшим медицинским практикам.

Цель женщин, согласно синопсису шоу, — вывести вопрос о женском здравоохранении на повестку дня. Ради этого сестры готовы даже поступиться медицинской этикой. Этим они будут заниматься на протяжении шести эпизодов сериала.

«Радикализм всегда начинается с чего‑то малого», — говорит одна из героинь в тизере «Связанных насмерть». Что она имеет в виду, можно будет узнать 21 апреля. В этот день все серии шоу появятся на стрим-сервисе Amazon.

Триллер «Связанные насмерть» Кроненберг снял в 1988 году по сценарию, написанному им вместе с Норманом Снайдером. В фильме главными героями были братья-близнецы — врачи-гинекологи. Их сыграл Джереми Айронс.

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Дэвид КроненбергРейчел ВайсДжереми Айронс
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