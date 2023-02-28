На ютуб-канале Prime Video опубликовали тизер мини-сериала «Связанные насмерть» — ремейка одноименного фильма Дэвида Кроненберга, вышедшего в 1988 году. Новый триллер выйдет на стриминговой платформе весной.
Главную роль в нем исполнит Рейчел Вайс. Она сыграет близняшек Эллиот и Беверли Мантл, которые разделают друг с другом все, включая наркотики, любовников и желание сделать все, чтобы бросить вызов устаревшим медицинским практикам.
Цель женщин, согласно синопсису шоу, — вывести вопрос о женском здравоохранении на повестку дня. Ради этого сестры готовы даже поступиться медицинской этикой. Этим они будут заниматься на протяжении шести эпизодов сериала.
«Радикализм всегда начинается с чего‑то малого», — говорит одна из героинь в тизере «Связанных насмерть». Что она имеет в виду, можно будет узнать 21 апреля. В этот день все серии шоу появятся на стрим-сервисе Amazon.
Триллер «Связанные насмерть» Кроненберг снял в 1988 году по сценарию, написанному им вместе с Норманом Снайдером. В фильме главными героями были братья-близнецы — врачи-гинекологи. Их сыграл Джереми Айронс.