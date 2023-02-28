Парализованному пассажиру после полета не выдали инвалидное кресло. Ему пришлось ползти до автобуса

Парализованного ниже пояса пассажира авиакомпании Ryanair не обеспечили инвалидным креслом по прилету в аэропорт Бирмингема. Из‑за этого мужчине пришлось ползти на руках до перронного автобуса, сообщил Daily Mail.
Теперь 27-летний Спенсер Уоттс требует извинений от перевозчика. Он назвал инцидент «унизительным» и напомнил, что проделанный им путь мог обернуться для него пролежнями и необходимостью провести в постели несколько месяцев.
Авиакомпания «не выполнила свою долг по заботе» о своем клиенте, заявил Уоттс. Он подчеркнул, что перевозчик был уведомлен о пассажире с особыми нуждами за месяц до даты рейса.
«Это не вполне комфортный маневр для меня — волочиться по полу», — отметил Уоттс, добавив, что произошедшее также негативно сказалось не только на нем самом, но и на его сыне, который страдает тяжелой формой аутизма.
По словам мужчины, мальчик спросил его, что будет, если в автобусе случится пожар. Неудобства и переживания из‑за инцидента пережили все члены семьи Уоттса — мужчина путешествовал вместе с супругой и их двумя детьми.
Семья Уоттса возвращалась из Аликанте домой в Бристоль. Однако самолет был перенаправлен в Бирмингем из‑за неблагоприятных погодных условий. В Ryanair заявили, что предупредили сотрудников аэропорта о требуемой помощи для Уоттса.
Однако эта помощь так и не прибыла. В аэропорту пассажиру и его расстроенным близким заявили, чо авиакомпания не сделала запрос о предоставлении кресла-коляски для пассажира.