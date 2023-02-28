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Парализованному пассажиру после полета не выдали инвалидное кресло. Ему пришлось ползти до автобуса

Юлия Онодэра
Вчера в 23:33

Парализованного ниже пояса пассажира авиакомпании Ryanair не обеспечили инвалидным креслом по прилету в аэропорт Бирмингема. Из‑за этого мужчине пришлось ползти на руках до перронного автобуса, сообщил Daily Mail.

Теперь 27-летний Спенсер Уоттс требует извинений от перевозчика. Он назвал инцидент «унизительным» и напомнил, что проделанный им путь мог обернуться для него пролежнями и необходимостью провести в постели несколько месяцев.

Авиакомпания «не выполнила свою долг по заботе» о своем клиенте, заявил Уоттс. Он подчеркнул, что перевозчик был уведомлен о пассажире с особыми нуждами за месяц до даты рейса.

«Это не вполне комфортный маневр для меня — волочиться по полу», — отметил Уоттс, добавив, что произошедшее также негативно сказалось не только на нем самом, но и на его сыне, который страдает тяжелой формой аутизма.

По словам мужчины, мальчик спросил его, что будет, если в автобусе случится пожар. Неудобства и переживания из‑за инцидента пережили все члены семьи Уоттса — мужчина путешествовал вместе с супругой и их двумя детьми.

Семья Уоттса возвращалась из Аликанте домой в Бристоль. Однако самолет был перенаправлен в Бирмингем из‑за неблагоприятных погодных условий. В Ryanair заявили, что предупредили сотрудников аэропорта о требуемой помощи для Уоттса.

Однако эта помощь так и не прибыла. В аэропорту пассажиру и его расстроенным близким заявили, чо авиакомпания не сделала запрос о предоставлении кресла-коляски для пассажира.

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