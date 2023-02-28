Тони Коллетт и Моника Беллуччи приходят на похороны мафиози в трейлере «Мафия Мамма»

На ютуб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер комедии «Мафия Мамма» («Mafia Mamma»), главную роль в которой сыграла Тони Коллетт («Достать ножи», «Лестница»).
Фильм выйдет в кинопрокат 14 апреля. Он расскажет об американке, которую неожиданно приглашают в Рим на похороны деда. Несмотря на то, что героиня не была знакома с родственником, она соглашается приехать и оформить наследство.
Наследством умершего мужчины оказывается мафиозная империя, которую внучке предстоит возглавить. Освоиться в криминальном мире ей поможет эффектная итальянка в исполнении Моники Белуччи.
Вместе женщинам, как показал трейлер, предстоит выжить в перестрелке на похоронах старого мафиози и установить мир с его врагами — другим криминальным семейством, которое намерено убить внезапно объявившуюся наследницу клана.
Ролик демонстрирует множество комичных ситуаций, в которых окажется героиня Коллетт. Например, она принесет кексы на встречу с враждебным кланом, оденется «как библиотекарша» и признается новым друзьям, что не смотрела «Крестного отца».
Также героиня, очевидно, столкнется с трудностями перевода. Об этом свидетельствует финальная сцена из трейлера, в которой коллеги включают свет в комнате после того, как героиня просит прояснить ей ситуацию.
Фильм срежиссировала Кэтрин Хардвик, снявшая «Тринадцать» и «Сумерки». На второстепенные роли в картине она пригласила Альфонсо Перуджини, Джиулио Коро, Ливию Де Паолис, Бруно Билотта, Алессандро Брессанелло, Тима Даиша и других.